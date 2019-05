Ein 38-Jähriger ist am S-Bahnhof Jannowitzbrücke am Freitagabend von einem anfahrenden Zug etwa 50 Meter mitgeschleift worden. Wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte, wollte der Mann gegen 21.17 Uhr in die abfahrende S-Bahn einsteigen. Dabei blieb er zwischen der Bahnsteigkante und dem Zug stecken. Fahrgäste sahen den Vorfall und betätigten die Notbremse. Wie schwer der 38-Jährige bei dem Unfall verletzt wurde, ist noch unklar. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mehr zum Thema Eingeklemmte Person in S-Bahn am Südkreuz Mann wird von Zug über Bahnsteig mitgeschleift

Erst Ende April war ein Mann am S-Bahnhof Südkreuz von einer S-Bahn 50 Meter mitgeschleift worden. Der 38-Jährige wollte seiner Begleiterin die sich schließende Tür offen halten und blieb dabei mit einem Bein in der Tür der abfahrenden Bahn stecken. Erst als Reisende die Notbremse zogen, hielt die Bahn an. (Tsp)