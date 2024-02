Investor kritisiert Bezirk für „Todesstoß“ Hochhaus-Neubau im Berliner Thälmann-Park vor dem Aus

Das umstrittene Hochhaus-Projekt im Berliner Ernst-Thälmann-Park steht vor dem Aus. Nach den Angaben des Investors Christian Gérôme sind die Verhandlungen mit dem Bezirksamt Pankow gescheitert. Die geforderte Quote von 30 Prozent Sozialwohnungen mache den geplanten Wohnungsbau in Prenzlauer Berg wirtschaftlich unmöglich, teilte er auf Tagesspiegel-Nachfrage mit. Auch den vom Bezirk geplanten Bau einer neuen Schule in dem Gebiet werde es so nicht geben.