Zum dritten Mal in Folge hat Berlin am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 registriert. Der Wert stieg auf 125,3. Damit müsste ab Montag die „Notbremse“ in Kraft treten: Bund und Länder hatten Anfang März vereinbart, in diesem Fall Lockerungen zurückzunehmen. Der Senat will sich am Samstag bei einer Sondersitzung dazu verständigen.

Die Signale dazu, ob Lockerungen zurückgenommen werden, sind bislang aber uneindeutig. „Ich glaube, dass es kein gangbarer Weg ist, jetzt wieder alles zurückzudrehen, was wir uns in den letzten Tagen und Wochen an Möglichkeiten und Freiheiten erkämpft haben“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Abgeordnetenhaus.

Vielmehr gebe es durch das Impfen und Testen neue Möglichkeiten, sodass man nicht mehr wie in der Vergangenheit ausschließlich mit einschränkenden Maßnahmen reagieren müsse. Müller ließ offen, ob und in welcher eine „Notbremse“ in Berlin zum Tragen kommt.

Bei den Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Nacht zum Dienstag war noch einmal bekräftigt worden, dass Lockerungen der letzten Wochen bei einer Inzidenz von über 100 an drei Tagen in Folge in einem Bundesland oder einer Region zurückgenommen werden. Diese Rücknahmen sollten am 2. Werktag nach dem dritten Tag mit der Inzidenz über 100 in Kraft treten – das wäre in Berlin der Montag.

Das würde schärfe Kontaktbeschränkungen, Schließungen der Museen und Galerien sowie ein Ende des Click-and-Meet-Geschäfts im Einzelhandel bedeuten. Schulen sind ausgenommen, auch, weil die Ferien anstehen.

Andere im Senat drängen auf umgehendes Handeln. „Eine Notbremse zu vereinbaren, um sie dann nicht zu ziehen, wenn es nötig ist, schafft kein Vertrauen sondern Irritation“, schrieb Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Donnerstag auf Facebook. Die nächsten Wochen seien nicht zu beschönigen, sie würden schwer. „Die Inzidenzen könnten auf Werte steigen, die über allem bisher Bekannten liegen.“ Es sei in dieser Situation unseriös, schreibt Lederer, „in Überschriften weitreichende Öffnungsschritte zu versprechen, und diese dann in Nebensätzen an das Vorliegen von niedrigen Inzidenzwerten zu knüpfen, mit denen kurzfristig niemand ernsthaft rechnen kann“.

Auch Anne Helm, Chefin der Linksfraktion, forderte die Notbremse und selbst aus der SPD kommt Widerspruch gegen Müllers Zurückhaltung. SPD-Gesundheitsexperte Thomas Isenberg sagte am Donnerstag: „Massives Veto, die Notbremse ist jetzt nötig. Wegschauen ist keine Lösung, das zeigen alle Szenarien deutlich.“ Die Grünen wiederum ließen eine Anfrage zunächst unbeantwortet.