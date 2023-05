Ist das schon progressive Männlichkeit? Der Haarreif feiert sein Berliner Comeback

Ob im Moabiter Fitnessstudio, in Kreuzberger Parks oder in der Dahlemer VWL-Vorlesung – ein dünner, gezackter, schwarzer Haarreif taucht immer häufiger auf den Köpfen von Berliner Männern auf. Meist sind es Vertreter der sogenannten Gen Z, also Teenager und Herren in ihren Zwanzigern.