„Jeder erwanderte Kilometer zählt“ Erste Spendenwanderung für wohnungslose Menschen in Berlin

Mietschulden, Räumungsklage, Eigenbedarfskündigung – die Gründe, weshalb Menschen wohnungslos werden, sind vielfältig und immer ein Ausnahmezustand. Ein Dach über dem Kopf zu haben, vier Wände, die Wärme und Geborgenheit bieten, sind eine Grundvoraussetzung für ein geordnetes, sicheres Leben. Der Caritasverband, die Vier Brüder Stiftung, Radio Paradiso, die Berliner Stadtmission und der Verein Milaa rufen daher gemeinsam für den 15. Oktober zum ersten Berliner „Walk for Home“ auf.

Die Spendenwanderung soll Aufmerksamkeit und vor allem Unterstützung für wohnungslose Menschen schaffen. Eine feste Adresse ist beispielsweise notwendig, um Anträge auf Arbeitslosengeld oder andere Leistungen zu stellen. Und sie ist unerlässlich, für ein gutes Ankommen in einem neuen Land: Zahlreiche Geflüchtete blicken dem deutschen Winter ohne gesicherten Schlafplatz entgegen.

Berlinerinnen und Berlinern soll eine Möglichkeit gegeben werden, ihren persönlichen Beitrag zur Verbesserung der Situation von Wohnungslosen in der Stadt zu leisten. Das können sie, indem sie sich online bei der Spendenwanderung anmelden. Am Check-In erhalten die Teilnehmer eine Stempel- und Wanderkarte, um an sechs Projektstandorten jeweils einen Stempel abzuholen. An den Orten lernen sie verschiedene Projekte der Wohnungshilfe kennen.

Bei Erreichen des Tagesziels wird die Spendensumme verdoppelt

Ob man alle sechs Projektstandorte erwandert oder nur wenige auswählt, bleibt den Teilnehmenden selbst überlassen. „Jeder gesammelte Stempel, jeder erwanderte Kilometer und jede Spende zählt“, heißt es seitens der Veranstalter. Ziel ist es, gemeinsam 1000 Kilometer zu erwandern. Unterstützt wird die Aktion auch von der Guliver Anlageberatung, die als Hauptsponsor nicht nur die Organisationskosten trägt, sondern auch zugesagt hat, die Spendensumme bei Erreichen des Tagesziels zu verdoppeln.

Der „Walk for Home“ startet am Sonntag um 13 Uhr am S-Bahnhof Wannsee und führt über einen neun Kilometer langen Rundwanderweg zurück zum Ausgangspunkt. Alle Interessierten werden gebeten, sich hier anzumelden: www.caritas-berlin.de/walk-for-home. Im Anschluss erhält man die notwendigen Zugangsdaten und Informationen. Alle, die nicht teilnehmen, können den Walk for Home aus der Ferne unterstützen: www.caritas-berlin.de/kilometer-spenden.