Berliner Kebab im Präsidenten-Jet Steinmeier nimmt Dönerspieß mit zum Türkei-Besuch

Für die Reise mit dem Bundespräsidenten hat Arif Keles alles vorbereitet. „Der Dönerspieß ist bereits tiefgefroren“, sagt Keles, der in dritter Generation einen Grill-Imbiss am Berliner S-Bahnhof Yorckstraße betreibt. „Der Spieß reist im Präsidentenflugzeug mit.“ Am Montag reist der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Besuch in der Türkei - seinem ersten seit Amtsantritt. Den Berliner Dönerwirt nimmt er als Ehrengast mit: Keles soll beim Staatsempfang am Montagabend am Bosporus seinen Döner aus Berlin auftischen.