Keine Haftverschonung IS-Rückkehrerin in Berlin zu Freiheitsstrafe verurteilt

Mit ihren beiden kleinen Söhnen verschwand Mandy B. aus Berlin. Sie gelangte über die Türkei nach Syrien, um sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) anzuschließen. Armut, Hunger, Gewalt – ihre Kinder waren großen Gefahren ausgesetzt. Rund sechs Jahre später wurde sie als IS-Rückkehrerin verurteilt. Zwei Jahre und neun Monate Haft verhängte das Berliner Kammergericht am Mittwoch.

Die 31-Jährige sei bewusst mit den Kindern in ein Kriegsgebiet ausgereist und habe sich der Terrororganisation angeschlossen. „Die Söhne wurden dem IS damit als potenzielle, künftige Nachwuchskräfte zugeführt“, hieß es im Urteil. Sie habe sich der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland und der Verletzung der Erziehungs- und Fürsorgepflicht schuldig gemacht. Zudem wurde Mandy B. wegen Steuerhinterziehung verurteilt, weil sie nach der Ausreise zu Unrecht Kindergeld bezog.

Mandy B. hatte nach einer Verständigung der Prozessbeteiligten gestanden. Doch Fragen blieben offen. So nach ihrer jetzigen Einstellung. „Es klingen Distanzierungen vom IS an“, so das Gericht. Für eine Haftverschonung reichte das nicht.

Im Oktober 2016 war Mandy B. mit ihren Söhnen – der Jüngere war damals ein Jahr und acht Monate, der Ältere zwei Jahre und zehn Monate alt – ausgereist. Der Plan sei mit ihrem nach islamischen Recht angetrauten Ehemann entworfen worden. Er kam mit seiner Zweitfrau nach und wurde IS-Kämpfer. Mandy B. führte den Haushalt und erzog ihre Kinder im Sinne der IS-Ideologie. Eine Traumatisierung der Söhne sei glücklicherweise nicht festgestellt worden, so das Gericht.

