An der Kasse eines kleinen Bioladens in meiner Nachbarschaft. Ein Korb gefüllt mit Kerzenstümpfen. Duftende, farbige, glitzernde oder solche aus Bienenwachs. Wie Weihnachten. Und dieses Schild: „Wir sammeln Kerzenreste für die Ukraine“. In ein paar Tagen, so erzählt mir der Ladenbesitzer, wird diese Spende der Berliner in einem Recyclinghof abgegeben und mit dem Lkw in die Ukraine gekarrt. Dort werden die Reste zu neuen Kerzen eingeschmolzen und an die Bevölkerung verteilt. Im Falle eines Stromausfalls werden sie nützlich sein.