Kinder als KZ-Häftlinge? Berliner Eulenspiegel-Verlag löst Empörung mit DDR-Foto aus

Der Berliner Eulenspiegel-Verlag hat mit einer seiner jüngsten Veröffentlichungen für Unmut gesorgt. Auf dem Titel des Bändchens „Wie wir lebten, wer wir waren. Geschichten aus der DDR“ ist eine Kinderschar in einheitlich gestreiften Überwürfen zu sehen. Einige Buchhändler seien deswegen irritiert gewesen, berichtete Verleger Matthias Oehme der dpa in Berlin. In Anrufen sei darauf hingewiesen worden, die DDR sei kein KZ gewesen.