Koalitionsgespräche ab dieser Woche Das sind die Verhandler von CDU und SPD in Berlin

Jetzt geht’s ans Eingemachte: Ab dieser Woche treffen sich die Spitzen von CDU und SPD in Berlin, um einen Koalitionsvertrag auszuhandeln. Bis Ende März soll ein Entwurf vorgelegt werden. Zunächst trifft sich am Donnerstag die Dachgruppe um CDU-Chef Kai Wegner sowie die SPD-Vorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh.

Ab nächster Woche dann sollen sich Fachpolitiker_innen der Ressorts in insgesamt 13 Arbeitsgruppen treffen, um gemeinsame Beschlüsse und Position für den Koalitionsvertrag zu verhandeln. Zwei Wochen lang sollen die Gespräche gehen, dann wieder kommt die Dachgruppe zusammen, um letzte Ungereimtheiten und Streitpunkte auszuräumen.

Das sind die 13 Arbeitsgruppen von CDU und SPD Haushalt und Finanzen

Verwaltungsreform und Digitalisierung

Stadt der Vielfalt: Integration, Antidiskriminierung, Kampf gegen Antisemitismus, Gleichstellung, Queeres Leben

Inneres, Justiz

Bildung, Jugend, Familie

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen

Mobilität, Klimaschutz, Umwelt

Arbeit, Soziales

Wirtschaft, Energie, Technologie, Betriebe

Gesundheit und Pflege

Wissenschaft und Forschung

Kultur, Medien, Kirchen, Metropolregion, Europa

Sport und Bürgerschaftliches Engagement

Am Montag gaben CDU und SPD Aufschluss darüber, welche Delegation jeweils an den sechszehnköpfigen Arbeitsgruppen teilnehmen sollen. Bereits daraus lassen sich Schlüsse über die mögliche Zusammensetzung eines Senat ziehen: So nimmt die amtierende Schulsenatorin Astrid-Sabine Busse nicht Teil an der Arbeitsgruppe „Bildung, Jugend, Familie“. Sollte das Bildungsressort an die SPD fallen, wird Busse höchstwahrscheinlich nicht erneut Chefin der Senatsverwaltung.

Bausenator Andreas Geisel ist trotz heftiger Kritik (die Wiederholungswahl fiel als damaliger Innensenator in seine Zuständigkeit) Teil der AG „Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen“. Die Leitung der SPD-Verhandlungsdelegation obliegt aber nicht ihm, sondern der Baustaatssekretärin und Bundestagsabgeordneten Cansel Kiziltepe.

Hier eine Auflistung aller Verhandlungsgruppen:

Dachgruppe

CDU: Kai Wegner (Leitung), Frank Balzer, Stefan Evers, Katharina Günther-Wünsch, Ottilie Klein, Falko Liecke, Heiko Melzer, Cerstin Richter-Kotowski, Manja Schreiner

(Leitung), Frank Balzer, Stefan Evers, Katharina Günther-Wünsch, Ottilie Klein, Falko Liecke, Heiko Melzer, Cerstin Richter-Kotowski, Manja Schreiner SPD: Franziska Giffey (Leitung), Raed Saleh (Leitung), Cansel Kiziltepe, Rona Tietje, Ina Czyborra, Kian Niroomand, Michael Biel, Severin Fischer, Torsten Schneider

Arbeitsgruppe 1: Haushalt und Finanzen

CDU: Christian Goiny , Frank Balzer, Henner Bunde, Heiko Melzer, Tanja Mildenberger, Cerstin Richter-Kotowski, Lucas Schaal, Stephan Schmidt

, Frank Balzer, Henner Bunde, Heiko Melzer, Tanja Mildenberger, Cerstin Richter-Kotowski, Lucas Schaal, Stephan Schmidt SPD: Torsten Schneider, Torsten Hofer, Sven Heinemann, Rolf Wiegand, Franziska Becker, Matthias Kollatz, Carola Brückner, Gordon Lemm

Arbeitsgruppe 2: Verwaltungsreform und Digitalisierung

CDU: Dirk Stettner , Frank Becker, Tanja Böhm, Christopher Förstler, Matthias Gronholz, Arne Herz, Johannes Kraft, Lars Zimmermann

, Frank Becker, Tanja Böhm, Christopher Förstler, Matthias Gronholz, Arne Herz, Johannes Kraft, Lars Zimmermann SPD: Kian Niroomand, Martin Hikel, Lars Rauchfuß, Rolf Henning, Rona Tietje, Oliver Igel, Ralf Kleindieck, Jan Lehmann

Arbeitsgruppe 3: Integration, Antidiskriminierung, Gewaltprävention, Kampf gegen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit, Gleichstellung, Queeres Leben

CDU: Matthias Steuckardt , Elio Adler, Burkard Dregger, Olga Gauks, Timur Husein, Salahdin Koban, Ersin Nas, Katharina Senge

, Elio Adler, Burkard Dregger, Olga Gauks, Timur Husein, Salahdin Koban, Ersin Nas, Katharina Senge SPD: Raed Saleh, Derya Çağlar, Jana Bertels, Alfonso Pantisano, Tamara Lüdke, Orkan Özdemir, Bilgin Lutzke, Mirjam Golm

Arbeitsgruppe 4: Inneres und Justiz

CDU: Frank Balzer , Burkard Dregger, Alexander Herrmann, Jan-Marco Luczak, Kerstin Philipp, Sven Rissmann, Julia Schrod-Thiel, Kurt Wansner

, Burkard Dregger, Alexander Herrmann, Jan-Marco Luczak, Kerstin Philipp, Sven Rissmann, Julia Schrod-Thiel, Kurt Wansner SPD: Iris Spranger, Ingo Siebert, Christian Hochgrebe, Florian Dörstelmann, Tom Schreiber, Sebahat Atli, Christian Oestmann, Joachim Rahmann

Katharina Günther-Wünsch (CDU) leitet die CDU-Verhandlungsgruppe zu den Themen „Bildung, Jugend, Familie“. Sie wird als mögliche Schulsenatorin gehandelt. © Lydia Hesse für den Tagesspiegel

Arbeitsgruppe 5: Bildung, Jugend, Familie

CDU: Katharina Günther-Wünsch , Sebastian Heimann, Christina Henke, Ferdinand Horbat, Sandra Khalatbari, Torsten Kühne, Roman Simon, Leo Wernik

, Sebastian Heimann, Christina Henke, Ferdinand Horbat, Sandra Khalatbari, Torsten Kühne, Roman Simon, Leo Wernik SPD: Ellen Haußdörfer, Marcel Hopp, Maja Lasić, Aziz Bozkurt, Alexander Slotty, Andy Hehmke, Marion Hoffmann, Heike Hoffmann

Arbeitsgruppe 6: Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen

CDU: Stefan Evers , Stefanie Bung, Benjamin Hudler, Peer Mock-Stümer, Ersin Nas, Manja Schreiner, Dirk Stettner, Markus Voigt

, Stefanie Bung, Benjamin Hudler, Peer Mock-Stümer, Ersin Nas, Manja Schreiner, Dirk Stettner, Markus Voigt SPD: Cansel Kiziltepe, Andreas Geisel, Sevim Aydin, Christian Gaebler, Kevin Hönicke, Fabian Schmitz-Grethlein, Volker Härtig, Mathias Schulz

Arbeitsgruppe 7: Mobilität, Klimaschutz, Umweltschutz

CDU: Manuela Anders-Granitzki , Danny Freymark, Oliver Friederici, Dennis Haustein, Thomas Heilmann, Alexander Kaczmarek, Johannes Kraft, Thorsten Schatz

, Danny Freymark, Oliver Friederici, Dennis Haustein, Thomas Heilmann, Alexander Kaczmarek, Johannes Kraft, Thorsten Schatz SPD: Sven Heinemann, Tino Schopf, Stephan Machulik, Daniela Röß, Heike Stock, Linda Vierecke, Nina Lerch, Helmut Kleebank

Der Fahrplan für den neuen Berliner Senat Schon Ende April, spätestens jedoch Anfang Mai soll der neue Senat stehen, heißt es aus Verhandlerkreisen. In dieser Zeit müssen sich die beiden Parteien nicht nur auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag einigen. Die SPD will im Anschluss daran auch noch ihre Mitglieder fragen, ob sie einem schwarz-roten Bündnis auf dieser Basis zustimmen. Schon bis Ende März soll daher dem Vernehmen nach der neue Koalitionsvertrag stehen. Drei Wochen bleiben den Verhandlern dafür.

Arbeitsgruppe 8: Arbeit und Soziales

CDU: Ottilie Klein , Dirk Gerstle, Dagmar König, Gernot Nahrung, Martin Pätzold, Maik Penn, Tim Richter, Björn Wohlert

, Dirk Gerstle, Dagmar König, Gernot Nahrung, Martin Pätzold, Maik Penn, Tim Richter, Björn Wohlert SPD: Lars Düsterhöft, Nele Techen, Sven Meyer, Max Landero, Ülker Radziwill, Torsten Einstmann, Annika Klose, Mechthild Rawert

Arbeitsgruppe 9: Wirtschaft, Energie, Technologie, Betriebe

CDU: Manja Schreiner , Sebastian Askar, Michael Dietmann, Martin Eyerer, Christian Gräff, Marco Hahnfeldt, Klaus Krone, Nadja Zivcovic

, Sebastian Askar, Michael Dietmann, Martin Eyerer, Christian Gräff, Marco Hahnfeldt, Klaus Krone, Nadja Zivcovic SPD: Michael Biel, Jörg Stroedter, Astrid Hollmann, Tim Renner, Henry Marx, Georg Heyn, Christian Schulze, Susanne Fischer

Arbeitsgruppe 10: Gesundheit und Pflege

CDU: Falko Liecke , Axel Ekkernkamp, Christian Gräff, Lilith Langner, Delia Strunz, Detlef Wagner, Claudia Wein, Christian Zander

, Axel Ekkernkamp, Christian Gräff, Lilith Langner, Delia Strunz, Detlef Wagner, Claudia Wein, Christian Zander SPD: Bettina König, Susanne Pape, Martin Matz, Fabian Fischer, Boris Velter, Kai Gudra, Christopher Jäschke, Thomas Isenberg

Arbeitsgruppe 11: Wissenschaft und Hochschulen

CDU: Adrian Grasse , Maria Bering, Alan Cadmus, Beate Jochimsen, Matthias Graf von Kielmansegg, Ludwig Kronthaler, Axel R. Pries, Andreas Zaby

, Maria Bering, Alan Cadmus, Beate Jochimsen, Matthias Graf von Kielmansegg, Ludwig Kronthaler, Axel R. Pries, Andreas Zaby SPD: Ina Czyborra, Matthias Trenczek, Ruppert Stüwe, Lars Overdieck, Cornelius Brandmiller, Stefanie Molthagen-Schnöring, Hendrik Küpper, Christian Hingst

Arbeitsgruppe 12: Kultur, Medien, Kirchen, Metropolregion, Europa

CDU: Robbin Juhnke , Hildegard Bentele, Joe Chialo, Christian Goiny, Georg Gremske, Monika Grütters, Christoph Lehmann, Aileen Weibeler

, Hildegard Bentele, Joe Chialo, Christian Goiny, Georg Gremske, Monika Grütters, Christoph Lehmann, Aileen Weibeler SPD: Melanie Kühnemann-Grunow, Gaby Bischoff, Severin Fischer, Wiebke Behrens, Karin Korte, Fabian Weinert, Reinhard Naumann, Nicole van Delft

Arbeitsgruppe 13: AG Sport und Bürgerschaftliches Engagement

CDU: Stephan Standfuß , Susanne Emmler, Ariturel Hack, Scott Körber, Sophie Lehsnau, Reinhard von Richthofen-Straatmann, Andreas Statzkowski, Björn Wohlert

, Susanne Emmler, Ariturel Hack, Scott Körber, Sophie Lehsnau, Reinhard von Richthofen-Straatmann, Andreas Statzkowski, Björn Wohlert SPD: Dennis Buchner, Dirk Liebe, Nicola Böcker-Giannini, Ana-Maria Trăsnea, Claudia Zinke, Karin Halsch, Dunja Wolff, Robert Schaddach

