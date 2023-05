Kollision in Mariendorf Helfer reanimieren 28-jährigen Autofahrer nach Unfall in Berlin

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Freitagnachmittag, an dem zwei Autofahrer beteiligt waren, ist es herbeieilenden Helfern gelungen, einen der beiden Männer wiederzubeleben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr ein 24-Jähriger gegen am späten Nachmittag auf der Ullsteinstraße in Mariendorf, als er unvermittelt die Spur wechselte und dabei einen 28-jährigen Autofahrer nach links abdrängte.

Dieser prallte daraufhin gegen einen Poller auf dem Mittelstreifen, schwenkte über die Fahrbahn und kam mit seinem Auto auf dem Gehweg zum Stehen. Laut Polizei soll der Mann nicht mehr ansprechbar gewesen sein, als herbeieilende Helfer zu ihm stießen.

Sie konnten ihn erfolgreich reanimieren, bevor er von Rettungskräften versorgt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 24-Jährige und seine Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. (Tsp)