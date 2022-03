Ein Jugendlicher ist in Berlin-Prenzlauer Berg durch Stiche schwer verletzt worden. Mehr als zehn Jugendliche sollen am Freitagabend am Kollwitzplatz in Streit geraten sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei wurde der 16-Jährige durch Stiche am Oberkörper schwer verletzt.

Die Angreifer hätten zudem seine Umhängetasche geraubt und seinen Bekannten geschlagen. Auch dem Begleiter wurde den Angaben zufolge eine Umhängetasche weggerissen. Die Angreifer flohen demnach unerkannt. Der Schwerverletzte wurde auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht. (dpa)

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]