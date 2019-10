Vier Stunden diskutierten SPD, Linke und Grüne am Freitag im Koalitionsausschuss, um endlich einen Kompromiss für den Berliner Mietendeckel zu finden. Man einigte sich aber dem Vernehmen nach nur auf einen "Einigungskorridor", es wurden Prüfaufträge an die Senatsverwaltungen verteilt. In der nächsten Woche wird im Senat und im Koalitionsausschuss weiter beraten.

Einig ist man sich, dass es ein Gesamtpaket geben soll. Aber der vorgesehene Mietenstopp und die koalitionsintern umstrittene Absenkung der Mieten sollen zeitlich gestaffelt inkrafttreten.

Vertreter der Grünen betonten, alle Seiten hätten sich bewegt. Politiker der Linken mutmaßten allerdings, dass die Sozialdemokraten "weiter auf Zeit" spielten. Ein Senatsbeschluss für einen landesgesetzlichen Mietendeckel wird jetzt für den 22. Oktober angestrebt. Offene Themen sind nach wie vor die Höhe der Mietobergrenzen und die Frage, ob der neue Mietendeckel auch rechtssicher ist.

Im Vorfeld der Sitzung hatte die Senatskanzlei nach Information des Tagesspiegel den Staats- und Verfassungsrechtler Ulrich Battis beauftragt, den Gesetzentwurf der Stadtentwicklungssenatorin zu prüfen. Mit dem Ergebnis, dass die Absenkung von Mieten verfassungswidrig sei.

Der Konflikt um die Verfassungsmäßigkeit des Mietendeckels brachte die rot-rot-grüne Landesregierung in den vergangenen Wochen an den Rand eines Koalitionsbruchs. Erst seit ein paar Tagen nähern sich SPD, Linke und Grüne einem Kompromiss, der eine Stufenlösung vorsieht.

Alles gut? Eher nicht. Ramona Pop (Grüne), Michael Müller (SPD) und Klaus Lederer (Linke). Foto: dpa / Britta Pedersen

Die Idee für den Mietendeckel geht auf einen juristischen Fachaufsatz zurück, der von der SPD-Bundestagsabgeordneten Eva Högl und dem Vize-Landeschef der Sozialdemokraten, Julian Zado, im Januar dieses Jahres in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel aufgegriffen wurde.

Mietengesetz soll ab Anfang 2020 gelten

Sie verwiesen darauf, dass die Gesetzgebungskompetenz für das Recht des Wohnungswesens durch die Föderalismusreform 2006 weitgehend vom Bund auf die Länder übergegangen sei. Dem Land Berlin stehe es deshalb frei, eine eigene öffentlich-rechtliche Mietpreisbindung einzuführen. Sie plädierten damals für zeitlich befristete Mietobergrenzen.

Daraus entwickelte Rot-Rot-Grün "Eckpunkte für ein Berliner Mietengesetz", die im Juni vom Senat beschlossen wurden und weit über den ursprünglichen Vorschlag hinausgingen. Seit Ende August liegt ein Gesetzentwurf der Senatsentwurf für Stadtentwicklung vor, über den koalitionsintern seitdem strittig diskutiert wird. Das neue Mietengesetz soll Anfang 2020 inkrafttreten.