Am Donnerstag kommt es zum Showdown auf dem Gehweg: Befürworter von Elektrorollern und -boards wollen für mehr Platz in den Städten kämpfen, Fußgänger wollen sich ihnen in den Weg stellen. Hintergrund ist die geplante Zulassung von "Elektrokleinstfahrzeugen" im Frühjahr 2019. E-Roller zwischen 12 und 20 km/h sollen demnach auf Rad- und per Ausnahmeregelung auch auf Gehwegen fahren dürfen.

Gegen die "unnötige Überregulierung" wie die Führerscheinpflicht will das Bündnis "Electric Empire" am Donnerstag um 10 Uhr im Bundesverkehrsministerium eintreten. Danach wollen die Freunde der E-Fahrzeuge zu einer zehn Kilometer langen Demonstrationsfahrt durch Berlin rollen und so öffentlichkeitswirksam für ihre Forderungen werben: Das Erlauben von Fahren auf dem Bürgersteig "bei Schrittgeschwindigkeit" und auch die Zulassung kleinerer E-Fahrzeuge unter 12 km/h wie E-Skateboards und Einräder für den Gehweg.

Für diese plant das Bundesverkehrsministerium laut "Spiegel" eine Sondergenehmigung. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wolle Fußgängern so "den letzten geschützten Raum nehmen" und "unterstütze" die E-Fahrzeug-Lobby, kritisiert Roland Stimpel, Sprecher des Fußgängerverbandes FUSS. „Zum ersten Mal sollen Motorfahrzeuge auf den Gehwegen fahren dürfen. Wenn das einmal erlaubt ist, fährt hier künftig jeder."

FUSS ruft deshalb gemeinsam mit Vertretern von Senioren und Sehbehinderten dazu auf, sich den E-Rollern in den Weg zu stellen. Um 12 Uhr sollen Fußgänger ihnen gegenüber des Bundesverkehrsministeriums in der Invalidenstraße mit Schwimmnudeln "symbolisch den Zugang zum Bürgersteig versperren", unter dem Motto "Mit Schwimmnudeln gegen Knochenbrecher". Der stadtfreundlichste Verkehr dürfe "nicht von Spielzeugen für Hipster und gehfaule Touristen gefährdet werden", so Stimpel. "Fahrzeuge gehören auf die Fahrbahn, an keinen anderen Ort.“

In anderen Ländern haben E-Fahrzeuge auf Gehwegen bereits zu vielen Konflikten geführt. In US-Städten sind deshalb bereits scharfe Restriktionen erlassen worden, unter anderem wird die Zahl der Fahrzeuge in San Francisco beschränkt. Im August starb in Barcelona eine 90-jährige Frau bei einem Zusammenprall mit einem E-Roller.