Dönergutschein und ein Hertha-Spiel: Mit neuen kreativen Impfangeboten will der Berliner Senat in der kommenden Woche noch einmal Schwung in die Corona-Impfkampagne bringen. Die war zuletzt erlahmt: Erst 61,7 Prozent der Berliner sind voll geimpft, die Zahl der Ungeimpften ist weiterhin hoch - und sie sind nun der hochansteckenden Delta-Variante ausgesetzt.

Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche wird es in der Hauptstadt viele niedrigschwellige Angebote geben. Interessierte können sich so an bestimmten Tagen unter anderem im Zoo, am Marktplatz der Spandauer Altstadt, beim nächsten Hertha-BSC-Spiel im Olympiastadion oder auch in der Halle beim Spiel der Berliner Eisbären impfen lassen.

Bei einem Döner-Imbiss sollen Geimpfte einen Dönergutschein erhalten. Bis auf eine Ausnahme wird das Mittel von Moderna eingesetzt, nur beim Impftag des Landessportbundes gibt es Biontech und Johnson&Johnson.

Das Impfangebot richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger Berlins. Ein amtlicher Ausweis und, sofern vorhanden, ein Impfbuch sollen mitgebracht werden.

Das sind die Walk-In-Impfangebote zur Aktionswoche in Berlin:

Kaplan Döner, Luxemburger Str. 35, 13353 Berlin: Mittwoch, 15. September, bis Freitag, 17. September, 13 bis 19.30 Uhr, Geimpfte erhalten einen Dönergutschein.

Zoo Berlin, Hardenbergplatz 8, 10787 Berlin: Freitag, 17. September, 12 bis 16 Uhr.

Markthalle Neun, Eisenbahnstraße 42/43, 10997 Berlin: Dienstag, 14. September, bis Samstag, 18. September, 12 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr.

Eishockeyspiel Eisbären Berlin gegen Adler Mannheim, Mercedes Arena: Sonntag, 19. September, Zeiten rund um das Spiel.

Handwerkskammer Berlin, Blücherstraße 68, 10961 Berlin: Freitag, 17. September, 9.30 bis 16.30 Uhr.

Impfungen für Wohnungslose, Kiezmahlzeit Johanniter, Ohlauer Strasse 22, 10999 Berlin: Freitag, 17. September, 17 bis 21 Uhr.

Walk-In Boulevard, Schlossstraße 10, 12163 Berlin: Montag, 13. September, bis Samstag, 18. September, 10 bis 19 Uhr, auch Corona-Tests möglich.

Walk-In OBI, Steglitz-Zehlendorf, Goerzallee 189-223, 14167 Berlin: Samstag, 18. September, 8.30 bis 17 Uhr.

Walk-In Revier Südost, Schnellerstraße 137, 12493 Berlin: Montag, 13. September, und Freitag, 17. September, 14 bis 20 Uhr, und Samstag, 18. September, 12 bis 18 Uhr.

Walk-In Marktplatz Spandauer Altstadt: Samstag, 18. September, 11 bis 16 Uhr.

Impftag des Berliner Sports, Landessportbund Berlin, Jesse-Owens-Allee 2, 14053 Berlin: Mittwoch, 15. September 2021, 8 bis 18 Uhr, verimpft wird Biontech und Johnson&Johnson.

Afterwork-Impfen bei Klavier und (alkoholfreiem) Bier, Impfzentrum (CIZ) Messe Berlin: Donnerstag, 16. September, und Freitag, 17. September, 17.30 bis 22.30 Uhr.

Fußballspiel Hertha BSC gegen Greuther Fürth, Olympiastadion: Freitag, 17. September, 18 bis 22 Uhr.

Face-Familienzentrum, Wilhelmsruher Damm 161, 13439 Berlin: Dienstag, 14. September, und Donnerstag, 16. September, 9 bis 16 Uhr.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sagte dazu, dass es noch nie so einfach war, sich impfen zu lassen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird am Montag eine Impfaktion einer Berliner Schule besuchen und mit verschiedenen Akteuren vor Ort sprechen. (Tsp, dpa)