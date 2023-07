Langer Weg zum Miteinander Die Straßen in Berlin gehören uns allen

Im Türkischen sagt man: Ya oldugun gibi görün, yada göründügün gibi ol – sei so, wie du bist, oder sei so, wie du dich gibst. Stünde dieses Sprichwort im Duden, würde „CDU Berlin“ als Definition darunter stehen. Ich kenne viele, die überhaupt das erste Mal in ihrem Leben CDU gewählt haben, mit der Hoffnung, dass endlich jemand Berlin regiert, der oder die alle Berlinerinnen und Berliner gleichermaßen in den Blick nimmt: ob mit oder ohne Auto. Ob in einer Mietwohnung oder Eigentumswohnung. Ob im Brennpunkt oder Villenviertel. Wie heißt es so schön im Volksmund: Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt.