Aus NEUKÖLLN berichtet Madlen Haarbach: +++ Über die Probleme in der Buschkrugallee Nord +++ Problemkiez II: Kampf um Quartiersmanagement in der Gropiusstadt +++ Kein Problemkiez mehr: Andrang auf frühere Brennpunktschule im Schillerkiez +++ Problemruine: Polizei warnt vor Besuch des ehemaligen Blub +++ Problembäder: Neukölln ist Schlusslicht im Bädertest +++

Fabian Schmidinger bringt aus MITTE folgende Themen: +++ Zwei antisemitische Vorfälle+++ Entmietungsskandal in Wedding +++ Schlechtes Internet in den Schulen +++ Kiezspaziergang durch Soldiner Kiez +++ TropezTropez: Kunstprojekt im Sommerbad Humboldthain +++

Aus REINICKENDORF berichtet heute Gerd Appenzeller über diese Themen: +++ Abwasser von der Straße: Dem Niederneuendorfer See geht es nicht gut +++ Schlechtes Gewissen: Gewobag mauert beim Kampf gegen Rattenplage +++ Überschwemmungsgebiet: Hochwasserrisiko am Tegeler Fließ +++ Gedenken an den 20. Juli 1944: Eine Rede, die es wert ist, in voller Länge dokumentiert zu werden +++

