Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke über die Top-Themen der nächsten BVV-Sitzung +++ Einladung in den Bundestag: Leser können am 4. Juni mit dem CDU-Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler über die City West diskutieren +++ Bürger und Politiker stritten erneut über die Zukunft des Olivaer Platzes +++ Am Roseneck sind die Rosen weg +++ Zoo eröffnet „Adlerschlucht“ mit Greifvögeln +++ Wir verlosen Freikarten für das Kabarett-Theater „Die Stachelschweine“ +++

Aus MITTE schreibt Laura Hofmann über das Wichtigste aus der BVV am Donnerstagabend +++ An diesen Kreuzungen in Wedding und Gesundbrunnen passieren die meisten Unfälle +++ „Guerilla-Gärtnerin“ Alfa Conradt bepflanzt Baumscheiben in Wedding mit dem Amt +++ Regisseur Arne Vogelgesang über seine Performance im Theaterdiscounter +++