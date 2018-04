In MARZAHN-HELLERSDORF war Ingo Salmen unterwegs. Und darum geht’s in seinem heute erscheinenden Newsletter: +++ Das Wort vom „Ponyhof“: Was der Senat in der Debatte um Flüchtlingsunterkünfte verkennt +++ Aktionsprogramm bis 2020: Bezirksamt und Firmen machen gemeinsame Sache.

Aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG berichtet Sigrid Kneist über folgende Themen: +++ Techno in Berlin: Ursprünge in Schöneberger Clubs +++ Mariendorf 1: An der Rixdorfer Straße war einst ein Camp für Displaced Persons +++ Mariendorf 2: Müllberge, Hakenkreuze und NPD-Aufkleber +++ Tempelhofer Feld: Schonzeit für Feldlerchen +++ Aprilscherz: Rikschas in Lichtenrade +++ Kein Aprilscherz: Lastenräder auf dem Tempelhofer Damm +++ Kein Durchkommen: Bahnübergang an der Säntisstraße ist gesperrt.

Thomas Loy meldet sich aus TREPTOWKÖPENICK: +++ Weniger rechtsextreme Vorfälle +++ Ex-Bürgermeister über kreative Haushaltsführung +++ Statistische Spielplatznot +++ Die Fähren starten in die Saison +++ Umbau der B96a-Süd beginnt +++ Postbank will Rahnsdorfer Filiale schließen +++ Union im Abstiegskampf.

Robert Klages war in SPANDAU unterwegs und hat diese Themen recherchiert: +++ „Sexistische Werbung“ soll verboten werden +++ Ergebnis der Leserumfrage „Wie umgehen mit der AfD?“ +++ „Das Weltbild soll in die Öffentlichkeit geblasen werden“ – ein SPD-Hinterbänkler zur AfD-Debatte +++ Warum der Dritte-Welt-Laden in der Altstadt nicht Eine-Welt-Laden heißen möchte.

Madlen Haarbach hat Neuigkeiten aus LICHTENBERG zusammengetragen: +++ Sana-Klinikum baut Kreißsäle aus +++ Kleingarten- oder Kleinsiedlung? Über die Zukunft der KGA Falkenhöhe +++ Bezirksamt kritisiert geplanten MUF-Standort in der Rheinpfalzallee +++ Jazz-Monat im Kulturhaus Karlshorst.

Bestellen Sie die täglichen Bezirksnewsletter „Leute“ für alle Bezirke kostenlos unter: www.tagesspiegel.de/leute