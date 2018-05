Aus MARZAHN meldet sich Ingo Salmen mit diesen Themen: +++ 150 Jahre Schloss Biesdorf: Eine Villa und ihr bedeutender Architekt +++ Im Interview: Die Vorsitzende des Behindertenbeirats über den ständigen Kampf der Eltern +++ Wie viel Marzahn steckt in „Weissensee“?

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG: +++ Begegnungszone Maaßenstraße: Jetzt ist die Meinung der Anwohner gefragt +++ Verkehr auf dem Tempelhofer Damm: Senat erwartet Entlastung bis 2030 +++ Sissi Perlinger in der Ufa-Fabrik: Verlosung von Freikarten +++ Sporthalle oder Bolzplatz: In Friedenau gibt’s Zoff um einen geplanten Neubau +++ Gedenken an Schönebergs Stadtväter: Grüne wollen Ehrengräber erhalten +++ Demo vor dem Rathaus: Protest gegen das Ende des Quartiersmanagements in Schöneberg-Nord.

André Görke schreibt aus SPANDAU. +++ Werden Schiffs-WCs in der Havel entleert? +++ Postbrache: Baustart auf Spandaus bekanntester Baustelle erst später +++ Bürgermeister: Meine Straßenbahn-Idee +++ Schiffstaufe: 1 Name gesucht, 1 gefunden +++ Spree Ecke Havel: Neue Idee +++ Fusioniert der SC Gatow mit Spandau 06? +++ Pfingstfest an der Havel.