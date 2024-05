Lichtschwerter, Sternzerstörer, Raumschiff Weltgrößte Ausstellung für „Star Wars“-Fans in Berlin eröffnet

Meister-Yoda-Figuren als Schlüsselanhänger, Baukastensysteme aus der Galaxie oder doch lieber ein Lippenbalsam mit ikonischem Schriftzug verziert? Gleich am Eingang der „Star Wars“-Fan-Ausstellung „The Fans Strike Back“ können sich Sympathisanten der Sternkrieger – und all jene, die es möglicherweise noch werden wollen – mit zahlreichen Souvenirs eindecken.

Erst im Anschluss startet die Reise durch das „Star Wars“-Universum so richtig. Eine Virtual-Reality-Brille entführt in verschiedene Schauplätze der Saga, die Kommando-Brücke eines Sternzerstörers erlaubt Besuchern, sich in die Erlebnisse der fiktiven Filme hineinzuversetzen und im detailgetreuen Nachbau des X-Wing-Fighters würde man schon gerne mal Platz nehmen. Das Raumschiff lässt sich allerdings nur von außen betrachten.

Über 1000 Erinnerungsstück, darunter lebensgroße Figuren und Lichtschwerter, können in der Ausstellung besichtigt werden. © Alexander Ivankov

Mehr als 1000 Erinnerungsstücke – darunter lebensgroße Figuren, über 50 Skulpturen, Fotos und Kostüme – präsentiert die Ausstellung nach Angaben der Veranstalter im Berliner Napoleon-Komplex in Friedrichshain. Zuvor war die weltweit größte „Star Wars“-Schau bereits in internationalen Metropolen wie New York, London oder Wien zu sehen.

„Diese Ausstellung ist eine Verneigung vor der unermüdlichen Leidenschaft und Kreativität der Star Wars-Gemeinde“, sagt Rouven Bönisch, Geschäftsführer der POA Events GmbH, die für die Durchführung der Veranstaltung zuständig ist.

Bis zum 7. Juli 2024 können Besucher historische Rüstungen der Mandalorianer, legendäre Lichtschwerter oder Nachbildungen verschiedener Schauplätze begutachten. Die Eintrittspreise am Wochenende betragen 25 Euro für Erwachsene, 69 Euro für Familien und unter der Woche 22,50 Euro für Erwachsene und 59 Euro für Familien. Tickets können über fansstrikeback.reservix.de erworben werden.