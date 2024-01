Bauernproteste in Berlin Landwirte halten bis Sonnabend Mahnwache – Straße des 17. Juni bleibt gesperrt

Am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni in Berlin setzen Bauern ihren Protest fort. Die Mahnwache soll bis Sonntag andauern. Am Samstag ist eine Großdemo mit 10.000 Traktoren geplant.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sprach sich unterdessen klar gegen eine Rücknahme der geplanten Streichung von Steuervergünstigungen für den Agrar-Diesel aus. Am Donnerstag sollen im Haushaltsausschuss die letzten Details für den heftig umstrittenen Etatentwurf für 2024 festgelegt werden.

