Mann an Neuköllner U-Bahnhof attackiert Berliner Polizei sucht tatverdächtige Jugendliche nach Raubüberfall

Nach einem Raubüberfall auf einen 33-Jährigen an einem Neuköllner U-Bahnhof sucht die Berliner Polizei mit Bildern nach zwei Tatverdächtigen. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, sollen die beiden unbekannten Jugendlichen aus einer Fünfergruppe heraus den Mann beraubt und verletzt haben. Drei Jugendliche konnten bereits über die Videoüberwachung der Verkehrsbetriebe identifiziert werden, hieß es.

Der 33-Jährige war nach dem Überfall in der Nacht des 10. Dezember mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei hatten fünf Jugendliche ihn gegen 2.10 Uhr am Eingangsbereich des Bahnhofs Lipschitzallee aufgefordert, Wertsachen herauszugeben. Weil der Mann sich weigerte, sollen die Tatverdächtigen ihm ins Gesicht geschlagen und ihn in den Bauch und gegen den Kopf getreten haben. Dann sollen sie ihm das Handy gestohlen haben und damit geflüchtet sein.

Mit Bildern sucht die Polizei zwei Tatverdächtige. © Polizei Berlin

Einer der beiden Gesuchten trug einen hellen Hoodie und eine Umhängetasche. © Polizei Berlin

Alarmierte Polizeikräfte versorgten den verletzten 33-Jährigen. Rettungskräfte stellten anschließend mehrere Stichverletzungen an einem Bein, Arm und am Rücken fest.

Beide gesuchten Tatverdächtigen sollen zwischen 15 und 18 Jahre alt sein. Einer hatte nach Angaben der Polizei eine schlanke Statur und trug am Tattag eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke mit Emblem auf der linken Brust und hatte ein Basecap bei sich. Der zweite Gesuchte wird als sehr korpulent beschrieben, er trug blaue Jeans, weiße Turnschuhe, einen beigefarbenen Kapuzenpulli sowie eine Umhängetasche. Mehrere Bilder der Gesuchten hat die Polizei auf ihrer Webseite veröffentlicht (berlin.de).

Die Kriminalpolizei fragt nun, wer die Gesuchten kennt, Angaben zu ihren Wohn- oder Aufenthaltsorten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) während der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-473261 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-471012 sowie per E-Mail an Dir4K32@polizei.berlin.de entgegen. Auch über die Internetwache unter www.internetwache-polizei-berlin.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.