Mann geschlagen und getreten Bundespolizei sucht Zeugen nach Angriff in der Berliner S-Bahn

Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, die am Donnerstagabend, 26. Januar, einen Angriff auf einen Mann in der Berliner Ringbahn beobachtet haben.

Wie die Behörde mitteilte, waren die unbekannten Männer gegen 22.15 Uhr am Bahnhof Westhafen in die S-Bahn eingestiegen. Dort sollen sie unvermittelt auf einen Fahrgast eingeschlagen und eingetreten haben. Laut Bundespolizei flüchteten die Angreifer am Bahnhof Wedding unerkannt. Der 32-jährige Berliner erlitt Verletzungen im Gesicht und kam in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Wer die Tat beobachtet hat, Angaben zu den Tätern machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, kann sich unter 030 / 206229360 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. Zudem kann die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6888000) genutzt werden. (Tsp)

Zur Startseite