Mann in Berlin-Prenzlauer Berg schwer verletzt Jugendliche attackieren 26-Jährigen mit Stuhl und flüchten

Drei Jugendliche sollen in der Nacht zum Sonntag in Berlin-Prenzlauer Berg einen 26-Jährigen angegriffen und schwer verletzt haben. Das teilte die Berliner Polizei am Sonntag mit.

Der Mann war laut Polizei auf dem Heimweg. In der Schliemannstraße sollen ihn die Jugendlichen angesprochen und unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Als der 26-Jährige zu Boden stürzte, sollen nach den Angaben zwei Jungs und ein Mädchen weiter auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Einer der Angreifer soll dabei einen Holzklappstuhl benutzt haben. Die Täter nahmen ihrem Opfer demnach die Geldbörse ab und flüchteten unerkannt in Richtung Raumerstraße.

Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen der Kripo zu den genauen Hintergründen der Tat laufen. (dpa)