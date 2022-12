Mann verletzt Ex-Partnerin schwer Berliner Polizei sucht Zeugen nach Schüssen vor der Urania

Nachdem ein 71-jähriger Mann seine 45-jährige Ex-Partnerin vor der Berliner Urania niedergeschossen haben soll, sucht die Polizei jetzt Zeugen des Geschehens und nennt neue Details.

Die Frau war am Montag gegen 16.50 Uhr vor dem Kulturhaus in Schöneberg schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen war sie zusammen mit einer Bekannten aus Richtung Wittenbergplatz gelaufen und hatte an einer Ampel in der Straße An der Urania gewartet, als ein lauter Knall zu hören war.

Die beiden Frauen drehten sich laut Polizei um und sahen den Mann, der eine Schusswaffe in der Hand hielt. Die Frauen flüchteten daraufhin über die Straße, wobei die 45-Jährige versuchte, Autofahrer anzuhalten und um Hilfe zu bitten. Auf der Mittelinsel sei die Frau schließlich schwer verletzt zusammengebrochen.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus, wo sie operiert und stationär aufgenommen wurde. Ihr Gesundheitszustand wird als stabil bezeichnet. Der Täter ist bislang weiterhin flüchtig, sein Aufenthaltsort unbekannt. Eine Mordkommission ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich zu melden. Konkret fragt die Mordkommission: Wer hat im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht? Wer hat mitbekommen, wie eine Frau versuchte, Autofahrer auf der Straße An der Urania anzuhalten? Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30, in 10787 Berlin-Tiergarten, unter der Telefonnummer 030-4664911444 oder per E-Mail an lka114-hinweis@polizei.berlin.de in Verbindung zu setzen. (Tsp)

