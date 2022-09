Marc-Uwe Kling vor Klimastreik-Auftritt „Vielleicht sehen die Leute vor lauter abgebrannten Bäumen den Wald nicht mehr“

Herr Kling, Sie haben 2019 schon einmal für Fridays For Future auf der Bühne gestanden. Warum sind Sie diesmal beim Klimastreik wieder dabei?

Das Thema wird leider immer aktueller und die Krise immer schlimmer, wie wir diesen Sommer alle erleben konnten. Deswegen habe ich gerne zugesagt, als sie mich gefragt haben. 2019 war eine gute Sache. Man hat einfach gemerkt, wie viel Enthusiasmus und Engagement da ist. Das ist genau das, was nötig ist: Dass immer wieder diese Proteste stattfinden, bis endlich die Politik darauf reagiert.



Es ist total unfair, diese Riesenverantwortung, die der Klimaschutz bedeutet, den Individuen aufzubürden. Es muss Entscheidungen von oben geben. Deshalb ist es so wichtig, diesen Druck aufrecht zu erhalten.

