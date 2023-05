Märkisches Viertel in Berlin Elfjähriger wird bei Verkehrsunfall verletzt

Am Mittwochmorgen ist ein elfjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Ein Autofahrer fuhr demnach das Kind auf dem Wilhelmsruher Damm an, als es die Straße überqueren wollte. Der Junge stürzte und erlitt Verletzungen am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Lebensgefahr soll für den Jungen nicht bestehen. Der 55 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. (Tsp)