Mehr als warme Worte Die Berliner Polizei braucht materielle Anerkennung

Okay, da war der Zivilpolizist mit dem Pinsel voller orange-roter Farbe. Den hatte er bei einem Einsatz am Kanzleramt einer zu Boden gebrachten Klimakleberin weggenommen. Er strich ihr und ihrem Kollegen mit dem Pinsel kurz über ihre Gesichter. So entstand ein typisches Video: Die einen sahen blanke „Polizeigewalt“. Andere werden gedacht haben, dass auch Polizisten Nerven haben und die Klimakleber bekamen, was sie verdient hatten. Der Vorgang wird untersucht. Womöglich bekommt der Polizist ein Disziplinarverfahren. Es wäre eins von durchschnittlich 19,3 in den Jahren 2011 bis 2021. Bei 27.000 Mitarbeitern.