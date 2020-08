Am Samstagabend brannte es im U-Bahnhof Möckernbrücke in Kreuzberg, sodass die Feuerwehr zum Einsatz ausrücken musste.

Das Feuer brach im Technikraum des U-Bahnhof aus. Ein Kabel hatte sich dort entzündet, sagte ein Feuerwehrsprecher dem Tagesspiegel am Abend.

110 Kräfte waren im Einsatz, unter ihnen auch Rettungsdienstkräfte. Zur Brandbekämpfung wurden Sonderfahrzeuge genutzt.

Der Brand war kurze Zeit nach Eintreffen der Feuerwehr wieder gelöscht. Der verrauchte Bahnhof wurde anschließend für mehrere Stunden belüftet.

Menschen wurden nicht verletzt. Der U-Bahnbetrieb konnte ununterbrochen fortgesetzt werden.

Zu einem weiteren Einsatz musste die Feuerwehr ausrücken, als gegen 20.50 Uhr in der Huttenstraße in Moabit ein Feuer ausbrach. Im Treppenhaus eines Wohnhauses war ein Kinderwagen in Flammen aufgegangen, sagte der Feuerwehrsprecher. Außerdem brannten Geländer und Boden im Erdgeschoss.

40 Einsatzkräfte waren vor Ort und konnten das Feuer innerhalb weniger Minuten löschen. Trotzdem habe sich viel Rauch entwickelt, sagte der Sprecher. Sechs Personen mussten aus dem Haus gerettet werden, dafür setzte die Feuerwehr sogenannte Fluchthauben ein.

In Panik hätten mehrere Menschen die Wohnungstüren geöffnet. Daraufhin sei Rauch in ihre Wohnungen geströmt. Die geretteten Personen mussten am Abend auf Rauchgasvergiftungen hin untersucht werden. (Tsp)