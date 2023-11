„Meine Musik ist quasi der Barbie-Film“ Berliner Künstlerin Floss bringt feministische Botschaften auf Future-Sound

Die Burlesque-Vorstellung beginnt erst am Abend. Doch bereits am Nachmittag riecht es nach frisch gebuttertem Popcorn in der Bar „Zum Starken August“. Ausrangiertes Autoscooter-Fahrzeug vor dem Eingang, rustikales Mobiliar im Inneren und kleine Showbühne, samt Vorhang mit knalligen Farben. Vieles erinnert an ein Zirkuszelt. Florentina Sophie Schlüter mag diesen Ort, wo alle willkommen sind. „Man trifft hier sämtliche Menschen – von Informatiker:innen über Touris bis hin zu Künstler:innen.“