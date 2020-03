Berlin hat zum ersten Mal in seiner kulinarischen Geschichte ein Drei-Sterne Restaurant. Das „Rutz“ in der Chausseestraße in Mitte trägt diese höchste Auszeichnung des Guide Michelin in der neuen Ausgabe, die am Dienstag in einer Live-Sendung per Facebook vorgestellt wurde.

Küchendirektor Marco Müller und Küchenchef Dennis Quetsch haben sich damit in die deutsche Spitzengruppe gekocht, zu der noch zehn weitere Restaurants gehören.

Auch die im letzten Jahr durch Schließungen geschrumpfte Zwei-Sterne-Kategorie ist in Berlin wieder gewachsen: Das „Coda“ von René Frank, das ausschließlich Dessert-Menüs und darauf abgestimmte Getränke anbietet, wurde aufgewertet.

Und es gibt zwei neue Ein-Stern-Restaurants in der Stadt, nämlich das „Cordo“ mit Küchenchef Yannik Stockhausen in Mitte und das „Prism“ von Gal Ben Moshe in Charlottenburg.