Es ist einer der letzten Orte in Berlin, der noch das alte Mitte verkörpert. Irgendwie abgeranzt, trotzdem cool, aber nicht wie die Elektro-Clubs in Neukölln, denn hier kommt jeder rein. In Clärchens Ballhaus tanzt die Spandauer Rentnerin mit dem japanischen Touristen Swing, da essen Familien Pizza und Wiener Schnitzel – eins der besten der Stadt – im Biergarten, der mit seinen Lichterketten den Kiez in der Auguststraße erleuchtet.

Die Freifläche vor dem Haus ist eine Wunde des Krieges, die durch die kulturelle Nutzung zum Freiheitssymbol wurde. Seit 106 Jahren wird in Clärchens Ballhaus geschwoft, doch Ende des Jahres ist erstmal Schluss damit.

Zum 31. Dezember läuft der Mietvertrag der Betreiber aus, die das Kultlokal seit 2004 führen. Als Grund nennt der neue Eigentümer, der Fotokünstler Yoram Roth, Sanierungsarbeiten, die ab dem Sommer 2020 geplant sind. Das Hinterhaus in der Auguststraße 23 ist in der Tat verwittert, doch genau das macht seinen Charme auch aus.

Schäden, die noch aus dem Zweiten Weltkrieg oder der DDR stammen, wurden nur grob beseitigt. Daneben sind die Tanzräume geprägt von aufwendigem Stuck und glänzendem Lametta, das in langen Streifen von der Decke hängt. Doch um die Sicherheit der Besucher zu garantieren, so Roth, seien einige Instandsetzungen notwendig. Zum Beispiel bei den Sanitäranlagen, den Dächern und Treppenhäusern der diversen Gebäude.

Der Eigentümer ist der Sohn des Immobilienunternehmers Rafael Roth

Danach soll es aber weitergehen, verspricht Roth. Und die geliebten Aspekte wie der historische Spiegelsaal sollen erhalten bleiben. "Ich habe das Areal gekauft mit dem klaren Ziel, Clärchens Ballhaus zu beschützen", sagte er am Donnerstag. "Es ist auch für mich ein wichtiger Ort." Seine Mutter ist in der Linienstraße geboren, sein Vater in der Schönhauser Allee.

Yoram Roth ist der Sohn des verstorbenen Berliner Immobilienunternehmers Rafael Roth, er gilt als einer der wenigen Milliardäre Berlins. Und er ist selbst ein Mann der Kunst, hat vor Jahren das Fotografie-Museum Fotografiska in Stockholm mehrheitlich übernommen.

Wer neuer Betreiber wird, ist noch unklar

Doch mit welchem Betreiber und wann genau das legendäre Ballhaus neu eröffnet, ist noch unklar. "Ich weiß noch nicht, wer der neue Betreiber wird", sagt Roth. Wichtig sei aber, dass derjenige den "Spirit" von Berlin und Clärchens verstehe, "und dass es ehrliche Leute sind, die offen miteinander umgehen".

Der letzte Teil kann als Spitze gegen die aktuellen Betreiber Christian Schulz und David Regehr verstanden werden, die bis vor Kurzem noch zusammen das Theater im Monbijoupark führten. Darum tobte im Frühjahr ein erbitterter Machtkampf, den Bühnenbildner Regehr schließlich gewann. Er betreibt das Theater jetzt mit zwei ebenfalls früheren Weggefährten von Schulz. Der wiederum erwägt eine Klage gegen die Vergabe der Flächen an seine Ex-Partner.

Clärchens Ballhaus haben Schulz und Regehr jedoch bis jetzt weiterhin gemeinsam geführt - was angesichts des heftigen Streits nicht einfach gewesen sein dürfte.