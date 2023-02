Mit 2,8 Promille ins Gleisbett Autofahrerin kommt in Berlin-Pankow von der Fahrbahn ab

Diese Autofahrt endete für eine 39-Jährige erst im Gleisbett und dann auf der Wache: Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Sonnabend mit ihrem Nissan in Berlin-Pankow unterwegs und geriet beim Linksabbiegen aus der Granitzstraße in die Berliner Straße von der Fahrbahn ab. Zeugen beobachteten, dass sie in das Gleisbett der Tram fuhr und erst nach 50 Metern zum Stehen kam. Die Frau wurde dabei nicht verletzt.

Alarmierte Einsatzkräfte sprachen die Autofahrerin an, laut Polizei wirkte sie apathisch und deutlich alkoholisiert, stritt jedoch ab, Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest bestätigte aber den Verdacht der Beamten. Für eine Blutentnahme wurde die Frau in Gewahrsam genommen, dabei soll sie unkooperativ gewesen sein und sich lautstark über die Polizeimaßnahmen beschwert haben. Der Test zeigte schließlich 2,8 Promille an.

Nachdem die Frau etwas ausgenüchtert hatte, sich artikulieren konnte und einen sicheren Gang aufwies, entließ die Polizei sei. Ihren Fahrzeugschlüssel musste sie allerdings abgeben. Die Feuerwehr hob das Auto aus dem Gleisbett, hierfür war die Berliner Straße zwischen 21.30 Uhr und kurz nach 22 Uhr gesperrt. (Tsp)

