Mit Faust und zerbrochener Glasflasche geschlagen Brutaler Raubüberfall in Berlin-Lichtenberg – Portemonnaie erbeutet

In der Nacht zu Montag wurde ein 43-jähriger Mann in Alt-Hohenschönhausen von zwei unbekannten Tätern angegriffen und seiner Geldbörse beraubt. Das berichtete die Berliner Polizei am Montagvormittag.

Die Angreifer sprachen den Mann gegen 23.20 Uhr in der Roedernstraße an, bevor einer von ihnen ihn unvermittelt an der Jacke packte und der andere ihm ins Gesicht schlug. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde der 43-Jährige mit einer zerbrochenen Glasflasche mehrmals auf den Hinterkopf geschlagen. Nachdem sie ihm das Portemonnaie entwendet hatten, flüchteten die Täter.

Der Verletzte wurde von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen hat das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen. (Tsp)