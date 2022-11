Mit zwei Farbbeuteln beworfen Unbekannte Tatverdächtige beschädigen iranische Botschaft in Berlin

Am Samstagnachmittag haben laut Polizei zwei noch unbekannte Tatverdächtige die Botschaft der Islamischen Republik Iran in der Podbielskiallee in Dahlem mit zwei Farbbeuteln beworfen.

Dabei trafen sie mit einem der Beutel einen Sockel vor dem Gebäude, mit dem zweiten den Schutzzaun davor. Die mutmaßlichen Täter flohen dann in Richtung Schweinfurthstraße. Es gab keine Verletzten.

Wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mitteilte, liegen aktuell noch keine genaueren Erkenntnisse zur Tat vor. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. (Tsp)

Zur Startseite