Mutmaßliches Heroin Rauschgift auf Spielplatz in Berlin-Neukölln gefunden

Auf einem Spielplatz in Berlin-Neukölln sind am Montag mehrere Beutel mit Rauschgift gefunden worden. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei dem Tagesspiegel. Zuerst hatte der RBB berichtet. Ein Zeuge hatte auf dem Spielplatz in der Nogatstraße Ecke Ilsestraße eine Tüte gefunden und die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte fanden nach einer Durchsuchung noch zwei weitere Beutel, mutmaßlich mit Heroin gefüllt.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. „Spielplätze und Parkanlagen in der Nähe zu U-Bahnlinien dienen immer wieder als Orte, an denen Händler ihr Gut vergraben und sich mit Nachschub versorgen“, sagte ein Polizeisprecher dem RBB. Gerade in Neukölln klagen viele Anwohnende über regelmäßige Spritzenfunde und Konsum im öffentlichen Raum. (Tsp)

Zur Startseite