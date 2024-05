Nach Attacke auf SPD-Politiker im Wahlkampf Bündnis ruft zur Demonstration am Brandenburger Tor in Berlin auf

Nach dem Angriff auf den SPD-Europakandidaten Matthias Ecke in Dresden lädt das Bündnis „Zusammen gegen Rechts“ für Sonntag zu einer Spontandemonstration in Berlin-Mitte auf. Politiker in Berlin und Brandenburg sind entsetzt über die Attacke.

Das Bündnis will gegen den Hass und für die Verteidigung der Demokratie aufstehen. Die Initiative hatte Anfang des Jahres nach den Veröffentlichungen über das Geheimtreffen der Rechtsfront in der Villa Adlon bundesweit Hunderttausende mobilisiert, die für Zusammenhalt in der Gesellschaft und gegen die AfD auf die Straßen gingen.

Am Sonntag sollen ab 18 Uhr auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor neben Menschen aus der Politik auch zivilgesellschaftliche Stimmen zu Wort kommen. Auf der Rednerliste stehen bislang unter anderem Ricarda Lang (Grüne), Kevin Kühnert (SPD), die Autorin Carolin Emcke sowie Luisa Neubauer von Fridays for Future. Ihr Motto: „Haltung zeigen gegen Hass und Gewalt: Unsere Demokratie lässt sich nicht einschüchtern!“

Hintergrund ist der Angriff auf Matthias Ecke, Spitzenkandidat der SPD in Sachsen. Er war am Freitagabend beim Plakatieren angegriffen worden und musste im Krankenhaus operiert werden. Kurz vorher wurden Wahlhelfer der Grünen angegriffen, geschlagen und getreten.

„Das ist eine abscheuliche und schockierende Tat“, schrieb Berlins Bürgermeisterin und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) am Sonnabend auf der Plattform X. „Wir lassen uns in unserem Einsatz für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität nicht einschüchtern.“

Brandenburgs SPD-Fraktionschef Daniel Keller sprach von einem Angriff auf die Grundfesten unserer Demokratie. „Es ist schockierend zu sehen, dass Vertreterinnen und Vertreter demokratischer Parteien wie die SPD gezielt ins Visier genommen werden“, sagte Keller. Er schlug einen Bogen zur AfD: „Die AfD und andere rechtsextreme Gruppierungen schüren Hass und Hetze gegen Andersdenkende und Demokratinnen und Demokraten. Wir dürfen nicht zulassen, dass solche Tendenzen weiterhin salonfähig werden.“

Der brandenburgische CDU-Landeschef Jan Redmann schrieb auf X: „Es ist ein Angriff auf jeden, der sich politisch engagiert. Ich wünsche Matthias Ecke vollständige Genesung. Und den Tätern eine harte Strafe.“

Ecke war beim Befestigen von Wahlplakaten für die SPD am späten Freitagabend in Dresden von vier Unbekannten zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. (Tsp/dpa)