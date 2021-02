Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen dem Remmo-Clan und Tschetschenen im November hat die Polizei am Donnerstag eine großangelegte Razzia begonnen.

Um 6 Uhr rückten mehrere hundert Einsatzkräfte an mehreren Orten in Berlin und Brandenburg an. Mehr als 20 Objekte sollten durchsucht werden. Die Sicherheitsbehörden holen zu einem weiteren Schlag gegen die organisierte Clankriminalität aus.

Auslöser für die Durchsuchungsaktion sind die gegenseitigen Attacken von Mitgliedern des Remmo-Clans und Tschetschenen im November. Dabei hatten zunächst Tschetschenen einen Spätkauf in Neukölln attackiert, später kam es dann zu brutalen Racheaktionen von Mitgliedern der deutsch-arabischen Großfamilie. Auch Schusswaffen hatten die Gruppen.

Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, Drogenhandel und Körperverletzung. In weiteren Verfahren geht es auch um Steuerbetrug, die Finanzbehörden sind an dem Fall beteiligt.

Mehrere hundert Einsatzkräfte sind an der Razzia beteiligt, Hundertschaften und Spezialeinsatzkräfte sind dabei. Neben der Berliner Polizei sind Einheiten der Brandenburger Polizei, des Bundeskriminalamtes, der Bundespolizei und der Steuerfahndung an dem Einsatz beteiligt.