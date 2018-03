Seit Montagmittag sind rund 6500 Haushalte im nördlichen Teil Charlottenburgs von einem Stromausfall betroffen. Zuvor war an der Mörschbrücke ein Brand ausgebrochen, bei dem acht 10 Kilovolt-Kabel beschädigt wurden. Laut einem Sprecher von Vattenfall ist es nicht möglich die Stromversorgung durch neue Verschaltungen herzustellen. Stattdessen sind umfangreiche Reparaturen und Tiefbauarbeiten an beiden Spreeufern nötig. Diese Reparaturen werden mindestens zwölf Stunden in Anspruch nehmen. Die Polizei Berlin hatte das Gebiet abgesperrt, so dass die Techniker von Stromnetz Berlin ihre Arbeit erst verspätet beginnen konnten.

Neben den privaten Haushalten, sind auch verschiedene Verkehrsampeln vom Stromausfall betroffen. Das Gebiet umfasst die Straßen Bonhoefferufer, Brahestraße, Fabriciusstraße, Keplerstraße, Lise-Meitner-Straße, Max-Dohrn-Straße, Mierendorffplatz, Mierendorffstraße, Mindener Straße, Olbersstraße, Osnabrücker Straße, Tauroggener Straße, Tegeler Weg und Umgebung.

Der blaue Kreis zeigt das vom Stromausfall betroffene Gebiet an. Foto: Vattenfall

Der Brand an der Mörschbrücke konnte schnell gelöscht werden, doch die Ursache des Brandes sind noch nicht geklärt. Die „Vulkangruppe NetzHerrschaft zerreißen“ reklamiert derweil den Brandanschlag für sich. Laut eigenen Aussagen, die sie im Netz veröffentlichten, wollten sie damit dem Flughafen Tegel, den Bundes- und Landesverwaltungen, der Bundeswehr, der Flugbereitschaft der Bundesregierung und den Industrie- und Technologiekonzernen schaden. Auch bei vorherigen Kabelbränden, wie vor zwei Jahren auf der Bahnstrecke zwischen Berlin-Spandau und Ruheleben, hatten "Vulkangruppen", die Anschläge für sich reklamiert.