Autofahrer müssen sich für unbestimmte Zeit auf eine Sperrung der Autobahn A10 bei Rüdersdorf einstellen. „Aus bislang nicht geklärter Ursache ist es am Vormittag bei Schweißarbeiten einer Firma zu einem Brand unter einer Brücke gekommen“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Deswegen sei die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) und Erkner (Oder-Spree) gesperrt worden. Autofahrer müssten die Sperrung weitläufig umfahren. Die polizeilichen Ermittlungen liefen in Richtung Brandstiftung, sagte der Sprecher weiter. Ermittelt werde aktuell gegen die Baufirma, die an der Brücke gearbeitet hatte.

Die Märkische Allgemeine berichtet, dass die Autobahn ab Sonntag wieder für den Verkehr geöffnet werden solle. Eine österreichische Spezialfirma liefere dafür sogenannte mobile Fahrbahnplatten an, über die auch tonnenschwere Lkw fahren könnten.

Durch die Sperrung kam es am Donnerstag auf der A10 in beiden Richtungen zu Staus. Die Verkehrsinformationszentrale berichtete auf Twitter von Wartezeiten zwischen einer und eineinhalb Stunden. Mittlerweile habe sich die Lage beruhigt. Die Umleitungen sind ausgeschildert, aktuell komme es auf den Umleitungen laut einem Sprecher der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) lediglich zu dichterem Verkehr aus Richtung Süden, jedoch nicht zu Staus. In einem Tweet warnt die VIZ aber vor Staus im Laufe des Tages. tsp/dpa