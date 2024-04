Nach dem Abitur in die Hauptstadt Mehrheit der Studierenden in Berlin ist zugezogen

Die Mehrheit der Studierenden in Berlin kommt einer Untersuchung zufolge von außerhalb. An den sieben größten Hochschulen der Hauptstadt haben rund 56,4 Prozent der Studentinnen und Studenten ihre Hochschulzugangsberechtigung (HZB) in einem anderen Bundesland oder im Ausland erlangt, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) ergab.