Tagesspiegel Plus Update Nach Ende von „Palästina-Kongress“ : Berliner Polizei weiter im Einsatz – Israelhasser demonstrieren gegen Verbot

Kurz nach Beginn des „Palästina-Kongresses“ am Freitag griff die Polizei ein und löste die Veranstaltung auf. Am Samstag protestierten dagegen 1.100 Menschen am Neptunbrunnen.