Nach dem Gasleck in der Brunnenstraße am Samstag, sind noch immer 13 Häuser nicht an die Gasleitung angeschlossen. Ein Sprecher der NBB-Netzgesellschaft erklärt auf Anfrage: „Die Baumaßnahmen ziehen sich wegen der Havarie wahrscheinlich noch etwas länger – voraussichtlich bis zum Mittwoch –, weil die Kollegen von Vattenfall erst die defekte Stromleitung in Takt bekommen müssen, bevor wir das Teil auswechseln können“.

Am Samstag war noch davon ausgegangen worden, dass die Arbeiten eine ganze Woche dauern würden, so der Sprecher. Unter den 13 Häusern ist auch ein Hotel. Da es dort aktuell kein Warmwasser gibt, seien die Gäste auf andere Standorte verteilt worden. „Wenn das Stromnetz fertig ist, werden alle wieder mit Erdgas versorgt“, sagt der Sprecher. Für Strom könne er jedoch nicht sprechen.

Polizei und Feuerwehr hatten am Samstagabend drei mehrstöckige Wohnhäuser nahe dem Rosenthaler Platz evakuiert. Das Gas soll laut Feuerwehr aus einer Niederdruckleitung unter dem Gehweg ausgetreten sein. Der Netzbetreiber, die Gasag, musste den Boden aufgraben, um an die Leitung zu kommen. Der Einsatz begann gegen 19.30 Uhr, wie die Polizei mitteilte und endete am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr. Die Ursache für die Leckage sei noch immer unklar, laut Aussage des Sprechers der NBB-Netzgesellschaft, könnte eine Kabelmuffe explodiert sein.