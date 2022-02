Nach der 2015 gescheiterten Bewerbung von Berlin um die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 steht aktuell ein Vorstoß der Landesregierung um eine weitere Bewerbung nicht an. Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) würde zwar „gern eine Bewerbung machen“, sagte sie im Sportausschuss, nur sei in erster Linie der Bund gefragt.

Eine solche Bewerbung müsse gut vorbereitet werden. CDU-Politiker Stephan Standfuß forderte Spranger auf, aktiv auf den Bund zuzugehen. „Berlin ist die Sportmetropole in Deutschland. Mit diesem Selbstbewusstsein kann man auf den Bund zugehen.“

Rot-Grün-Rot hat eine Bewerbungs-Option im Koalitionsvertrag aufgenommen – unter folgenden Voraussetzungen: Das Internationale Olympische Komitee (IOC) muss die Vergabe-Richtlinien grundlegend reformieren, und der Deutsche Olympische Sportbund und der Bund müssen sich mit einem „nachhaltigen Konzept ohne Gigantismus“ um die Spiele bewerben.

Auch ohne Olympia zählt Berlin inzwischen zu den weltweit führenden Sportmetropolen. Das Land bewirbt sich um die Austragung von großen nationalen und internationalen Sportveranstaltungen. In diesem Jahr finden vom 19. bis 24. Juni die nationalen Special Olympic Games in Berlin statt.

5000 Athlet:innen mit geistiger und mehrfacher Behinderung werden in 20 Sportarten antreten. Ebenfalls im Juni, vom 23. bis 26., treten 4500 Athlet:innen bei den „Finals“ an, dabei werden Deutsche Meisterschaften in 15 Sportarten ausgetragen. Vom 9. bis 18. September finden in Berlin die Basketball-Europameisterschaften der Männer statt.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

2023 werden in Berlin vom 17. bis 25. Juni bei den Special Olympics Weltspielen 7000 Athlet:innen aus 170 Nationen und 20 000 freiwillige Helfer erwartet. Vom 28. Juli bis 6. August 2023 werden Weltmeisterschaft und Olympiaqualifikation im Bogenschießen ausgetragen.

Mehr zum Thema Berlins Sportsenator für gemeinsame Bewerbung Olympia 2036 in Berlin und Tel Aviv wäre „starkes Zeichen“

Als sportliche Höhepunkte 2024 werden die Handball-Europameisterschaft der Männer in Berlin stattfinden, vom 10. bis 28. Januar, und Spiele der Fußball-Europameisterschaft im Olympiastadion. Die EM läuft über einen Monat, vom 14. Juni bis 14. Juli 2024.