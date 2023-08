„Natürlich beschweren sich die Leute“ Können Berlins Straßen so grün werden wie die in Barcelona?

Frau Casorrán, in Barcelona wurde Mitte Juni mit Jaume Collboni ein neuer Bürgermeister gewählt. Seine Vorgängerin, Ada Colau, hat sich vor allem für eine grünere, möglichst autofreie Stadt eingesetzt. Was bedeutet die neue Personalie für die Verkehrspolitik Barcelonas?

Das ist noch nicht ganz klar. Der neue Bürgermeister scheint vorerst keine neuen grünen Inseln umsetzen zu wollen, das ganze Projekt hängt in der Luft. Er sagt, er will erstmal sehen, wie sie sich entwickeln. Das Gleiche gilt für neue Fahrradwege. Und ich weiß noch nicht, wie es beruflich weitergeht für mich.