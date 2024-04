„Nein, ich finde das keine gute Idee“ Union kritisiert Berliner Vorstoß zur Reform der Schuldenbremse

Aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gibt es Kritik an der Ankündigung des Berliner Senats für eine Bundesratsinitiative zur Reform der Schuldenbremse. „Nein, ich finde das keine gute Idee, das will ich ganz offen sagen“, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Thorsten Frei, in der Sendung „Frühstart“ von RTL und ntv (Mittwoch).