Sechs Schüsse peitschten durch die Nacht. Es steht fest, dass es Ismayil M. war, der immer wieder abdrückte. Zwei Kugeln trafen einen 37 Jahre alten Mann tödlich, zwei weitere Geschädigte wurden bei der Schießerei vor einer Diskothek im Lichtenberger Ortsteil Neu-Hohenschönhausen verletzt.

Sechs Monate nach dem blutigen Ende einer Russendisko hat sich M. vor dem Landgericht auf Notwehr berufen. „Ich wurde angegriffen. Es waren viele. Ich habe mich nur verteidigt“, erklärte der 34-Jährige am Donnerstag vor Gericht.

Aufgebracht wirkte der Angeklagte aus Aserbaidschan. „Durch Lügen von Zeugen wurde ich zu einem angeblichen Täter gemacht“, schimpfte Ismayil M. nach sechsmonatiger Untersuchungshaft. „Ich bin der Geschädigte.“ Der Tod des 37-Jährigen – ein in Kasachstan geborener Deutscher – sei ein Unfall, für den er um Verzeihung bittet. „Aus Angst um mein Leben habe ich geschossen.“ Er habe zudem gedacht, „dass die Waffe nicht echt ist“.

Das Opfer verblutete

Die Ermittlungen sollen ein anderes Bild ergeben haben. M. soll sich in einen verbalen Streit zwischen Männern aus Moldawien auf der einen Seite und Russen auf der anderen eingemischt haben. Obwohl er mit der Sache nichts zu tun hatte, habe M. eine Pistole gezogen, ohne Grund abgedrückt.

Der erste Schuss in die Luft, dann einer auf den Boden, schließlich zwei Kugeln, die den ihm fremden 37-Jährigen trafen. Aus „unmittelbarer Nähe auf den Oberkörper“, heißt es in der Anklage. Der Mann verblutete. Zudem wurde ein Sicherheitsmitarbeiter durch Kugelsplitter am Fuß getroffen. Als mehrere Männer M. überwältigen wollten, seien erneut Schüsse gefallen. Zwei Kugeln durchschlugen das linke Bein eines 34-jährigen Ukrainers.

Auch M. war damals verletzt worden. „Sie wollten mich totschlagen“, verlas er nun seine Aussage. Schwere Verletzungen im Gesicht habe er erlitten. Dabei sei er gut gelaunt in die Disko gegangen. „Es war ein schöner Tag, mein ältester Sohn wurde eingeschult.“ Er habe sehr viel Whisky getrunken.

"Böse Personen"

Nach seinem letzten Spiel an einem Automaten aber will M. auf „böse Personen“ gestoßen sein. Einer aus der Gruppe habe gerufen: „In weniger als einer Sekunde schlage ich ihn K.o.“ Nach seiner Version soll ein anderer eine Waffe gezeigt haben. „Doch mir ist es gelungen, ihm die Pistole aus dem Gürtel zu nehmen.“

Die Waffe wurde später unter einem vor dem „Cozy Club“ geparkten Auto gefunden. Die Diskothek in einem Plattenbaugebiet werde „zu mindestens 80 Prozent von russischsprachigen Gästen besucht“, sagte ein Security-Mitarbeiter als Zeuge. „Eigentlich nette Jungs.“ Nach der Schießerei habe er nicht gehört, „wer da mit wem welche Probleme hatte“.

Beobachtet habe er aber, dass Ismayil M. vor den Schüssen nicht geschlagen worden sei. Der Angeklagte sei auf die verbal streitenden Gruppen zugegangen. „Als er die Waffe zog, stand er allein.“ Die Anklage lautet unter anderem auf Totschlag. Der Prozess wird am 29. März fortgesetzt.