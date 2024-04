Neu-Hohenschönhausen Feuer auf Parkplatz beschädigt acht Autos in der Nacht

Acht Autos sind bei einem Brand auf einem Parkplatz in Neu-Hohenschönhausen in der Nacht zum Donnerstag beschädigt worden. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei Berlin am Donnerstag mitteilte.

Anwohner hatten die Flammen den Angaben zufolge bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Ein Brandkommissariat der Polizei ermittelt nun zur Ursache des Feuers. (dpa)