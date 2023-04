Neue Kulisse, alte Witze Thomas Gottschalk wird zum Instagram-Opa

Was Männer tun, wenn Ihnen die eigene Restlaufzeit bewusst wird, sehen wir derzeit auf der ganzen Welt: Sie gründen wütend einen Youtube-Kanal, kleben sich emotional an Autos fest oder zetteln einen Angriffskrieg an. Mit der Zeit gehen, kostet Kraft, und früher, als es noch Atomkraftwerke in Deutschland gab, hatten wir alle irgendwie viel mehr Energie!